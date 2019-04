© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Milan: "Sicuramente siamo vicini all'obiettivo, stasera sarà una grande partita da giocare, dobbiamo vincere per avvicinarci ancora di più. Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi".

È difficile non pensare all'Ajax? "Non è difficile, quando ci sono delle grandi partite ci sono gli stimoli giusti per affrontare una grande. È oggi quello che conta, il domani si vedrà".

Lo scudetto non conquistato sul campo ha meno gusto? "Hanno sempre il gusto, questo è un dato di fatto. Se verrà sul campo meglio, se arriverà domani ancora meglio.