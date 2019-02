© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna. "Questa è stata una prova di carattere e di cuore, era importante vincere oggi in un campo difficile. Ci serviva per riprende il cammino dopo Madrid, questa è la Juventus e la nostra mentalità. Sono stati molto bravi, a volte ci hanno messo in difficoltà. Sapevamo che non era semplice, poi è venuta fuori la Juventus e giochiamo da squadra. A me piace giocare a calcio, l'importante è giocare e che la squadra vinca. Più gol facciamo e meglio è".