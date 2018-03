Juventus, Bernardeschi rischia l'operazione. Un mese per Cuadrado

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado preoccupano la Juventus in chiave recupero dai rispettivi infortuni. Il primo ha un guaio ai legamenti che potrebbe costringerlo anche ad operarsi. Se infatti, quando tornerà ad allenarsi dopo la 'riatletizzazione' proverà dolore a calciare la palla, allora si procederà con l'intervento e la stagione potrà dirsi conclusa in anticipo. Il colombiano ha un problema 'pubalgico'. La visita in Germania non ha evidenziato situazioni diverse rispetto a ciò che era già stato diagnosticato ma è tramontata l'idea di stringere per il recupero. Tra un mese potrebbe anche essere pronto per tornare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.