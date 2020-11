Juventus, Bernardeschi si rilancia in Nazionale ma il futuro in bianconero resta un rebus

Le due prestazioni contro Estonia e Polonia in Nazionale, hanno ricaricato Federico Bernardeschi anche in chiave Juventus. Il 26enne in scadenza con i bianconeri nel 2022 deve trovare il modo di rilanciarsi anche agli occhi di Pirlo, che lo vede esterno a tutta fascia un po' "alla Zambrotta" ma che ancora non ha visto il miglior Bernardeschi come del resto hanno visto poco anche i suoi predecessori. L'ex viola ha molti estimatori in Italia ma anche in Spagna e Inghilterra e Paratici, insieme a Mino Raiola, sta valutando il da farsi. E' possibile anche che il rilancio definitivo, avvenga lontano dalla Continassa. A riportarlo è Tuttosport.