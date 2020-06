Juventus, Bernardeschi torna a intravedere un futuro bianconero: da esterno convince tutti

Federico Bernardeschi torna a vedere un futuro in bianco e nero dopo l'ottima prestazione fornita contro il Bologna. Sarri lo ha spedito in campo nel suo ruolo prediletto, quello di esterno offensivo che parte da destra e lui ha risposto con una partita più che convincente, candidandosi anche a un ruolo da titolare per la sfida contro il Lecce di venerdì prossimo. In caso di offerta interessante, probabilmente il tecnico e Paratici sarebbero anche disposti a salutarlo, ma al momento nei suoi pensieri non c'è un addio anzi. La voglia di Juve non è mai diminuita e adesso pensa solo a scalare le gerarchie per mettere in difficoltà il club anche in sede di mercato. A riportarlo è Tuttosport.