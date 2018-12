© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi è stato intervistato da Sport Mediaset: "Prendiamo atto della sconfitta con lo Young Boys, pensiamo agli errori commessi e cerchiamo di non ripeterli più in futuro. Il derby con il Torino? Servirà un approccio positivo e duro dal punto di vista calcistico. Vogliamo fare una grande partita e portare a casa i tre punti, non sarà semplice perché il Toro è una grande squadra. Marotta all'Inter? Sono felice per lui, ha fatto un grandissimo lavoro alla Juventus. Gli faccio i miei migliori auguri. Dobbiamo restare concentrati, non è facile sotto le feste. Ci saranno partite importanti e dobbiamo vincerle".