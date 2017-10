Juventus, Bernardeschi: "Un professionista deve saper aspettare"

Federico Bernardeschi, esterno d'attacco della Juve, ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta in casa contro lo SPAL: "Il gol è stato bello e sono contento. Abbiamo giocato una buona partita, peccato il calo mentale. Dobbiamo migliorare e lo sappiamo, il mister lo ripete ogni giorno e dobbiamo lavorare. Sicuramente Allegri ha ragione: quando vinci una partita così, giocando i primi trentacinque minuti da Dio, non ti puoi permettere di tenerla aperta. Andava chiusa e invece abbiamo preso il 2-1. Sappiamo che è un errore e dobbiamo migliorare su questo aspetto. Un giocatore deve saper aspettare il suo momento, quando arrivi in una società nuova e così importante. Credo sia normale un periodo di ambientamento, specie per i giovani. Un professionista deve dare sempre il 100% in allenamento e saper aiutare la squadra quando il mister lo chiama in causa. Il gol non è colpa dei difensori e che un attaccante non segni da solo. La questione è di squadra: nel calcio di oggi se non difendi di squadra prendi gol. Se facciamo questo step ci toglieremo tante soddisfazioni. La Juve non è appagata, anche a Udine abbiamo visto la reazione di carattere. La voglia di vincere è presente e tanto, è solo una questione mentale".