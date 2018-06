Juventus, Bernat del Bayern primo nome se Alex Sandro non rinnova

© foto di Federico Gaetano

Leggo fa il punto sul mercato della Juventus e spiega che Juan Bernat del Bayern Monaco è il primo nome per l'esterno mancino della difesa qualora non dovesse arrivare la fumata bianca sul rinnovo con Alex Sandro. Intanto è in arrivo Matteo Darmian dal Manchester United, affare da 13 milioni di euro circa.