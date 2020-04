Juventus, bianconeri alla finestra per Icardi: prima però la cessione di Higuain

Torna di moda il nome di Mauro Icardi per la Juventus Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore dell'Inter, in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain, molto difficilmente resterà in Francia e la Serie A è il campionato che più di tutti gli altri lo vedrebbe protagonista già dalla prossima stagione. L'argentino non vede alternative al ritorno in Italia e i bianconeri restano attendi sugli sviluppi, anche se prima dovranno cedere Gonzalo Higuain, operazione non semplice.