Juventus, blitz del Barcellona per l'obiettivo bianconero Coutinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le indiscrezioni raccolte da AS, il Barcellona non ha affatto abbandonato il sogno chiamato Philippe Coutinho, Il brasiliano classe '92 è da tempo sui taccuini blaugrana, e in estate solo una strenua resistenza del Liverpool ha potuto evitare che l'affare andasse in porto. Da qualche tempo, però, sull'ex interista c'è la pressante corte del PSG; per questa ragione, il Barcellona vuole assolutamente anticipare i parigini e portare il brasiliano al Camp Nou già a gennaio, così da potersi concentrare in estate sull'affare Griezmann, per il quale ci sarà ancora da battere la concorrenza del club di Al-Khelaifi. Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus.