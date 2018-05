Juventus, blitz per Barrow: l'idea è ripetere un colpo alla Caldara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus si sarebbe mossa con largo anticipo per assicurarsi il futuro di uno dei talenti più interessanti della Serie A, ovvero Musa Barrow dell'Atalanta. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di ripetere il colpo messo a segno con Caldara: acquistare subito l'attaccante gambiano, lasciandolo poi maturare in maglia nerazzurra. I contatti sono già avviati, e la Vecchia Signora è ancora una volta pronta a fare tabula rasa dei concorrenti in Italia e all'estero.