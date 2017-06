Juventus, blitz per Bernardeschi: offerti 30 milioni di euro alla Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la prima offerta arrivata alla Fiorentina nelle scorse ore da parte dell'Inter per Federico Bernardeschi da 35 milioni più bonus, anche la Juventus si è fatta avanti, forte della volontà del giocatore, ma con una proposta da 30 milioni. La Fiorentina ne vuole almeno 40 ed è pronta ad attendere fino al termine dell'Europeo U21. Per i bianconeri, l'azzurrino, è sia la possibile alternativa a Douglas Costa che l'eventuale sostituto nel caso in cui Juan Cuadrado dovesse lasciare il club nelle prossime settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.