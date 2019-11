Juventus, bloccato Miranchuk? L'agente smentisce: "Non c'è nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport racconta oggi di una trattativa in corso per l'attaccante Aleksej Miranchuk, affrontato due volte nel girone di Champions League e militante nella Lokomotiv (anche in gol sia nella gara d'andata che in quella di ritorno, ndr). Ci sarebbe stato un incontro con l'intermediario Giuffrida nelle ultime ore, per provare a staccare una folta concorrenza di club europei, tutti interessati all'attaccante russo. Tuttavia, Vadim Spinov, agente del giocatore, ha pubblicamente smentito accordi qualsiasi tipo: "La Lokomotiv non ha dato alcuna autorizzazione al giocatore di lasciare il club. Non sono a conoscenza dell'esistenza di accordi tra Juventus e Lokomotiv, che sono seri club europei e se vorranno apriranno ufficialmente una trattativa".