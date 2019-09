© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aggiornamenti di mercato, ancora da SportBild, sul possibile trasferimento di Jerome Boateng dal Bayern Monaco alla Juventus . Dal quotidiano tedesco infatti si apprende come la trattativa sia calda, anche se non ancora definibile come conclusa. Il difensore centrale 30enne si trova infatti ad oggi ancora a Monaco di Baviera. Ma il suo passaggio in bianconero, si apprende, sarebbe già ben incanalato.