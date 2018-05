Juventus-Bologna al 45°: rossoblù avanti grazie a Verdi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bologna chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo all'Alianz Stadium di Torino contro la Juventus. A decidere i primi 45 minuti è un calcio di rigore trasformato da Simone Verdi poco prima della mezzora in una gara in cui la Juventus ha faticato a pungere dalle parti di Mirante. Resta il dubbio sul giallo estratto dall'arbitro nei confronti di Rugani in occasione del fallo su Crisetig che ha decretato la massima punizione: il difensore infatti poteva essere punito con il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo.