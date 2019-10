© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri sceglie Adrien Rabiot per completare il centrocampo della sua Juve con Khedira e Pjanic, mentre in attacco Gonzalo Higuain vince il ballottaggio con Paulo Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo. Confermato Cuadrado terzino destro, nonostante il ritorno a disposizione di Danilo.

Sinisa Mihajlovic, che salvo sorprese dell'ultimo minuto dovrebbe essere in panchina questa sera a Torino, preferisce Bani a Denswil per il pacchetto arretrato. Palacio centravanti, appoggiato da Palacio e Sansone. Mbaye e Krejci i terzini al posto degli indisponibili Tomiyasu e Dijks.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg, Soriano, Poli; Orsolini, Palacio; Sansone. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.