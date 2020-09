Juventus, Bonucci accende il campionato: "Oggi si caricano le armi: domani si ricomincia"

vedi letture

Alla vigilia del debutto in campionato contro la Sampdoria, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci su Instagram ha scritto: "Quando ogni giorno lavori per rinnovare e tenere viva la realtà. Quando ogni giorno rincorri sogni che di anno in anno si rinnovano senza concedere esitazioni. Quando ogni giorno, è un giorno di lavoro e concentrazione, tutti sembrano essere importanti allo stesso modo. Ma oggi, come ogni anno, non è un giorno come gli altri.

Oggi è il giorno prima. Oggi si caricano le armi. Oggi si tira un respiro più forte. Domani si ricomincia. Domani fino alla fine".