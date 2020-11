Juventus, Bonucci alza bandiera bianca: niente Nazionale, rischia uno stop di 20 giorni

Nella giornata di ieri Leonardo Bonucci s'è presentato in conferenza stampa per annunciare la sua resa. Niente Italia-Polonia e, a questo punto, è scontata la sua assenza anche alla ripresa del campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport il difensore della Juventus rischia uno stop di 20 giorni e quindi salterebbe diversi impegni in bianconero, fino a 4-5 partite come scrive la Rosea.