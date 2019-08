Juventus, Bonucci: "Chiellini mancherà, dovremo dare tutti di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha presentato ai microfoni di JTV la sfida di stasera contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dai colleghi di Tuttojuve.com:

Cosa non dovrà mancare stasera?

"Non dovrà mancare l'attenzione ai particolari, ai dettagli, perchè è lì che si vincono e si perdono queste partite. Noi l'abbiamo preparata alla grande, stasera vedremo una grande Juventus e un grandissimo tifo da parte dei nostri tifosi".

Giorgio vi starà guardando...

"Sì, Giorgio sarà con noi, ci mancherà sicuramente la sua esperienza, il suo carisma, la sua leadership, il suo essere capitano. Dovremo essere bravi noi nell'arco di questi mesi a dare qualcosa in più per far sì che la sua mancanza si senta il meno possibile"