Juventus, Bonucci: "Conte fondamentale per la mia crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della trasmissione A raccontare comincia tu, in onda su Rai Tre, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato anche di Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "Cosa ci dice il mister negli spogliatoi? Ci sono quasi sempre delle correzioni tattiche che poi ci permettono di andare più forte, poi ovviamente ci sono stati dei momenti in cui è volata la lavagna. Conte? È stato fondamentale per la mia crescita e per diventare un giocatore internazionale, mi ha dato un modo nuovo di interpretare la partita".