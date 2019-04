Juventus, Bonucci: "Daremo tutto sabato per vincere il tricolore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci attraverso il suo profilo 'Instagram' ha commentato la sconfitta rimediata dalla Juventus contro la SPAL, la seconda in questo campionato per la squadra bianconera. Il difensore numero 19 ha assistito a tutta la partita dalla panchina, preservato come tanti suoi compagni per poi essere al meglio martedì sera quando andrà in scena a Torino la sfida contro l'Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Le frasi di Bonucci - Questo il commento di Bonucci a fine partita: “Il risultato non ci ha premiato oggi. Volevamo chiudere il discorso scudetto ma non ci siamo riusciti. Complimenti ai giovani che oggi sono scesi in campo dimostrandosi all’altezza. Sabato davanti ai nostri tifosi daremo tutto per portare a casa il tricolore". Nel prossimo turno di campionato la Juventus ospiterà la Fiorentina all'Allianz Stadium, ma la vittoria matematica dello Scudetto potrebbe arrivare già domani in caso di mancato successo del Napoli a Verona contro il Chievo.