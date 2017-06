Juventus, Bonucci: "Delusione, ma resta l'orgoglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci ha analizzato la finale persa con il Real su Instagram: "La delusione c'è, esiste. Pensavamo e credevamo che questa volta sarebbe stata quella giusta. Purtroppo non è stato così. Complimenti al Real per la vittoria. Resta però l'orgoglio di aver fatto parte di questo gruppo. Abbiamo portato a casa 2 titoli, facendo qualcosa di veramente unico. Un applauso a Voi tifosi che per la Vecchia Signora, c'eravate, ci siete e ci sarete sempre. Nelle sconfitte e nelle vittorie".