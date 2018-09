Juventus, Bonucci esulta sui social: "Insisti. Persisti. Conquisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, pur non essendo sceso in campo oggi contro il Frosinone, ha comunque voluto complimentarsi con la sua squadra per l’importante vittoria ottenuta allo stadio Stirpe: “Insisti. Persisti. Conquisti. Altri 3 punti importanti per il nostro cammino. #LB19”.