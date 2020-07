Juventus, Bonucci fa 400: "Sono orgoglioso, ma è solo una parte della storia"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha voluto celebrare la sua 400esima presenza in maglia bianconera ottenuta oggi nel derby vinto contro il Torino: “Per 400 volte ho indossato questa Maglia su un campo di calcio.

Per 400 volte ho sudato e dato tutto quello che avevo per questa Maglia.

Per 400 volte ho sentito il vostro sostegno spingermi ad essere migliore.

Per 400 volte ho realizzato il sogno che avevo da bambino.

Per 400 volte sono sceso in campo con questa Maglia con un solo obiettivo: VINCERE

Far parte di una cerchia ristretta di giocatori che hanno indossato la Maglia bianconera per così tante volte mi rende orgoglioso.

Questa però è solo una parte della storia...

E dopo questo Derby vinto,

AVANTI TUTTA verso tanti altri obiettivi e traguardi a tinte bianconere”, le parole del calciatore.