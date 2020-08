Juventus, Bonucci: "Grande entusiasmo per l'inizio di questa nuova avventura"

La Juventus si raduna oggi dopo la delusione Champions e in vista della preparazione per la prossima stagione che inizierà ufficialmente il 19 settembre con la prima giornata di Serie A. Leonardo Bonucci, vice capitano alle spalle di Chiellini, ha affidato a Twitter un messaggio per l'inizio della nuova stagione: "Ad oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà".