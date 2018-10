Juventus, Bonucci: "Grande reazione, serve attenzione e voglia di vincere"

Il Torino e la Fiorentina fanno affidamento sui loro gol per sognare l'Europa, ma Andrea Belotti e Giovanni Simeone continuano a faticare nei pressi della porta avversaria. Anche stasera, nella sfida in casa dei granata, sia il Gallo che il Cholito hanno lasciato il campo senza riuscire...

Evoluzione o involuzione? Belotti e Simeone deludono in zona gol

Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: Ott 27, 2018 at 12:03 PDT

"Sarà una stagione dove l’attenzione e la voglia di vincere dovranno rimanere altissime, altrimenti il pericolo sarà sempre dietro l’angolo. Grande reazione da squadra che voleva vincere!", così il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato la vittoria conquistata ad Empoli in rimonta sul proprio account di Instagram.

