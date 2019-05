Juventus, Bonucci: "Il mio sogno? Diventare un icona del calcio"

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è stato ospite della trasmissione A raccontare comincia tu, in onda su Rai Tre. Queste alcune battute del centrale bianconero: "Il mio sogno è sempre stato quello di diventare un icona del calcio. L'esperienza al Milan? Ogni viaggio finisce con un ritorno a casa".

Bonucci ha parlato anche del suo ruolo e delle sue doti tecniche: "Devo ringraziare che da piccolo mi facevano giocare da centrocampista. Non ho i piedi di Pirlo, ma sono riuscito a sfruttare questa qualità. A me piace giocare a pallone da dietro, sono il primo a far partire l'azione e ho tante responsabilità. Se fanno un contropiede? Devo correre indietro.È un rischio a volte calcolato, a volte no".

Una battuta anche sulla città di Torino: "Mi trovo benissimo, è una città a misura d'uomo. Siamo fortunati, facciamo il lavoro che ti piace in una città bellissima. Possiamo uscire senza problemi, anche con i bambini. Forse con Cristiano è un po' più popolata, ma possiamo goderci un po' di libertà. Soprattutto la zona del centro è molto bella, ci troviamo benissimo".