Juventus, Bonucci: "Importante vincere, per convincere serve tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha bisogno di tempo per far vedere la mano di Sarri e lo ha ribadito anche Leonardo Bonucci che dopo il successo contro l'Hellas Verona su Instagram ha scritto: "Dopo le fatiche di Madrid era importante vincere. Per convincere abbiamo bisogno di tempo. Questa Juve ha voglia di crescere. 3 punti importanti".