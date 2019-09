Juventus, Bonucci: "Indossare la fascia da capitano è da brividi"

Fonte: tuttojuve.com

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a JTV in vista della partita di questa sera contro l'Atletico Madrid in Champions League:

Che partita dobbiamo aspettarci?

"Le due squadre hanno delle identità ben precise, noi stiamo cercando di cambiarla, portando tanto il possesso palla nella metà campo avversaria, cercando di aggredire la prima palla persa, quindi a volte concedendo qualche contropiede, qualche ripartenza. Loro hanno aumentato un po' il palleggio nella fase iniziale dell'impostazione, comunque restano una squadra molto aggressiva e molto battagliera. Ci aspetterà una partita su questa falsa riga. Loro in casa danno sempre qualcosa in più trasportati anche dall'entusiasmo del pubblico. Noi dovremmo essere bravi a scendere in campo dal primo minuto e cercare di comandare la partita e portarla verso il nostro modo di interpretare le partite. Sono sicuro che sarà un grande match".

Quali sono le sue sensazioni con la fascia da capitano al braccio?

"Sì, è sempre emozionante, è sempre un onore se mi fermo un attimo e penso a quando avevo 10 anni, che indossavo la maglia con le stelle gialle sulle spalle, per la finale del '96. E pensare oggi di essere il Capitano della Juventus in quella stessa competizione, mi vengono i brividi. Però allo stesso tempo so che ho degli obblighi, devo essere d'esempio, devo aiutare i miei compagni, loro sicuramente mi daranno sempre qualcosa in più come io cercherò di dare a loro".