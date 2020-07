Juventus, Bonucci: "Mi hanno punzecchiato dopo la Lazio ma le critiche sono uno stimolo"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato della vittoria del nono scudetto di fila da parte dei bianconeri ma anche della sua rivincita personale dopo qualche critica ricevuta nel corso della stagione: "Contro la Sampdoria è stato importante arrivare all'obiettivo. Ovvio che non subire gol è un qualcosa in più. Le critiche fanno parte del gioco. Sono stato bersagliato dopo la Lazio per un rigore che non ha condizionato il risultato finale. C'è chi in quel momento ha cancellato tutti gli altri interventi della partita per andare a punzecchiare. Ma per me le critiche sono sempre state stimolo di crescita. Ho 33 anni e ho una voglia infinita di migliorarmi e di continuare a vincere con questa maglia. Sono fortunato perché faccio parte di un gruppo che ha dimostrato il valore sul campo. Nonostante i tanti campioni, ogni giorno entro alla Continassa con la squadra che ha voglia di migliorarsi, ogni singolo giocatore. Ora c'è da recuperare le energie perché questo breve torneo ci ha tolto tanto, ora festeggeremo, ricaricheremo le pile e poi ci giocheremo questo ottavo di finale contro il Lione perché la nostra volontà è quella di giocarci la Champions".