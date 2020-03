Juventus, Bonucci: "Oggi è finito l'isolamento volontario. Bello giocare a palla con mio figlio"

Parlando quest'oggi durante "A Casa Con La Juve", il format ideato e proposto da Juventus TV in questo periodo di emergenza sanitaria che trattiene la popolazione in casa, Leonardo Bonucci dà un aggiornamento sulle proprie condizioni fisiche: "Sto benissimo. Sono stati giorni difficili, oggi è finito l'isolamento volontario, non ho avuto sintomi e dunque sono stato fortunato. Con figli e moglie a casa la giornata diventa intensa a casa, non ci annoiamo. Con mio figlio Lorenzo abbiamo giocato in cortile come facevamo noi un tempo. Sono cose che adesso vedi un po' meno, mi ha emozionato. Abbiamo deciso che adesso lo faremo una volta al giorno".