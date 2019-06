Juventus, Bonucci potrebbe essere tentato dalle lusinghe del PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il possibile arrivo di Matthjis De Ligt alla Juventus, Leonardo Bonucci potrebbe essere spinto a lasciare la Juventus. Il Paris Saint-Germain infatti è molto interessato al difensore azzurro e come spiega il QS l'ex rossonero potrebbe essere tentato dalle lusinghe francesi se dovesse perdere il suo ruolo di insostituibile in casa bianconera. Tra Bonucci e De Ligt infatti potrebbe giocarne uno solo e il ruolo di seconda scelta a Leo potrebbe non andare bene.