Juventus, Bonucci: "Serve più attenzione, stasera abbiamo perso 2 punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro l'Atletico Madrid. "Nel primo tempo da parte dell'Atletico c'era tanta pressione e tanta corsa e noi eravamo un pò lenti. Nel secondo tempo siamo partiti bene e siamo andati sul 2-0, poi abbiamo subito su due palle inattive. Dobbiamo fare più attenzione perchè possono essere decisive, con il Napoli siamo riusciti a portare tre punti e stasera ne abbiamo lasciati due. Giocando potevamo mettere in difficoltà l'Atletico, peccato per il tiro di Cristiano Ronaldo. Avevamo tanta fame di vittoria, c'era la responsabilità sull'ultimo gol subito. Dobbiamo tratte da queste cose insegnamento per non sbagliare più".