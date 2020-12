Juventus, Bonucci si scusa dopo il ko con la Fiorentina e Pjanic lo rincuora: "Avanti fratello"

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Leonardo Bonucci ha postato un messaggio di scuse sulla propria pagina Instagram. "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione - scrive il capitano bianconero -. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere". Fra i vari commenti dei tifosi juventini, che non hanno gradito la prestazione del difensore e della squadra di Pirlo, c'è anche però un messaggio di incoraggiamento da parte dell'ex Miralem Pjanic, ora al Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha scritto sulla pagina del suo ex compagno: "Avanti fratello".