© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la prima sconfitta stagionale maturata all'Olimpico contro la Lazio, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di DAZN: "Non ci siamo confrontati, le cose vanno fatte sbollire. Siamo stati puniti da degli episodi sfavorevoli. Abbiamo disputato un grande primo tempo, dominando il campo e la partita senza concedere nulla alla Lazio. Poi nella ripresa degli episodi sfortunati sotto porta e le decisioni arbitrali sfavorevoli hanno condizionato il risultato. Una squadra come la nostra non può concedere così tanti gol. Dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire, va bene costruire bel calcio però è nostro dovere cercare in noi quella fame che ci permette di non subire. Guardiamo a noi stessi, sappiamo qual è il nostro massimo e starà a noi metterlo in campo. I conti si faranno alla fine".