Juventus, Bonucci solita certezza: unico difensore a segno da otto stagioni in A

Leonardo Bonucci non sembra aver perso il vizio del gol. Il difensore bianconero della Juventus, tra gli artefici oggi della vittoria contro la Sampdoria, è infatti l’unico difensore ad essere andato a segno in tutte le ultime otto stagioni di Serie A. Una certezza per la Vecchia Signora e magari anche per i fanta-allenatori che da anni continuano a puntare su di lui.