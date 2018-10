Juventus, Bonucci su CR7: "E' un ragazzo umile, super disponibile"

Milan, obiettivo centrocampista: quattro nomi per gennaio. C'è Barella

I migliori acquisti - 25° Izzo: impatto positivo per la richiesta di Mazzarri

Fiorentina, Thereau in uscita: a gennaio può lasciare Firenze

Fiorentina, al lavoro per il rinnovo di Simeone: c'è ottimismo

I migliori acquisti - 23° Politano: il salto in una big non sembra un peso

Inter, il Bayern pronto a bussare per Skriniar. Servono almeno 85 mln

Roma, Under con Ramadani. Nodo clausola per il rinnovo del contratto

Juventus, Paratici era a Parigi per seguire dal vivo Ndombele

Genoa, Piatek vale almeno 40 mln: big in fila, ma a gennaio non si muove

Fiorentina, Laurini potrebbe partire a gennaio: piace in Spagna

Italia, Insigne più di Bernardeschi come falso nove

Roma, Kluivert: "Sto crescendo. E credo che non finirò più in tribuna"

Leonardo Bonucci parla di Cristiano Ronaldo . Nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il difensore della Juventus e della Nazionale s'è così espresso sul suo compagno di squadra: "E' un ragazzo umile, super disponibile, uno stimolo per tutti. Quando vedi un fuoriclasse allenarsi con intensità, con la voglia con la quale si allena lui, con la costanza con la quale fa le cose a 33 anni, dopo aver vinto cinque Palloni d'Oro, puoi soltanto ammirare e cercare di copiare. A livello di costanza, di professionalità, di presenza fisica all'interno dello spogliatoio e sul campo, Ronaldo ti può insegnare tanto".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy