Juventus, Bonucci su Twitter: "Aspettando un'altra notte di Champions"

"Waiting for another Champions League night". Questo il tweet di Leonardo Bonucci in vista della sfida di domani sera della Juventus contro il Ferencvaros, valida per la terza giornata della fase a gironi, con i bianconeri che andranno alla caccia del riscatto dopo la sconfitta contro il Barcellona di una settimana fa.