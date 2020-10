Juventus, Bonucci: "Troppi errori, dobbiamo tirare fuori qualcosa in più e crescere insieme"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, dopo il k.o. interno rimediato per mano del Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' il momento di stringere i denti, di fare gruppo, di tirare fuori il meglio da noi stessi. Arriviamo da risultati non alla nostra altezza. Stasera sapevamo che sarebbe stato difficile. C'erano assenze sia da loro che da noi, ma abbiamo sbagliato troppo e il Barcellona non perdona. Dobbiamo restare compatti, la strada è lunga. Potevamo fare qualcosa in più, a cominciare dal sottoscritto, seppur in fatica. C'è da tirare fuori qualcosa in più. La cosa che mi fa ben sperare è la voglia di far qualcosa in più con la palla tra i piedi. Crediamo in questa strada e miglioriamo tecnicamente".

Pagate anche lo scotto dei vari calciatori giovani?

"E' ovvio, manca esperienza a livello europeo nei giocatori che sono arrivati. Ci mancano giocatori importantissimi per il nostro gruppo. Stiamo giocando ogni tre giorni, la fatica comincia a sentirsi. I giovani stanno crescendo e avranno modo di farlo ancora. Ora dobbiamo pensare a tornare alla vittoria in campionato".