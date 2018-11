Juventus, Bonucci: "Un ritorno di Pogba? Ovvio che farebbe piacere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United parlando anche di Pogba: "Tra di noi è rimasto un ottimo rapporto. Al di là dei giocatori ci sono gli esseri umani, che crescono insieme e si uniscono in rapporti di amicizia. Paul è un grande giocatore, ci siamo incrociati e mi ha detto che gli ha fatto una certa emozione entrare in quello che una volta era il suo stadio. Spero domani faccia una grande partita, ma che vinca la Juve. Il suo ritorno? Ovvio che faccia piacere, quando in una squadra come la nostra arrivano giocatori forti e tra i migliori al mondo. Questo discorso vale per Pogba e per tanti altri. Io ho avuto la fortuna di fare il percorso inverso. Quello che farà Paul dipenderà da lui e non da me".