Juventus, Bonucci: "Veniamo a Barcellona sapendo di dover soffrire"

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato a SKY sulla partita contro il Barcellona. “Non c’era bisogno di dare una strigliata, sappiamo benissimo, possiamo stare a parlare ore di come si gioca e come no, di quanti passaggi si fanno… Se non ci metti il cuore, la passione, la cattiveria non concludiamo niente. Domani sarà una grande partita, sarà difficile, la Champions è un mondo a parte. Qualsiasi risultato è possibile, veniamo qui sapendo di dover soffrire”.