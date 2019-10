© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il difensore della Juventus Leonardo Bonucci dopo la vittoria sull'Inter: “Una vittoria meritata, da grande squadra. Abbiamo gestito i momenti di pressione dell’Inter e abbiamo portato a casa una vittoria da grande squadra. Questa Juve ha voglia di far capire la propria forza e venire qua a San Siro a fare un match così è da grande squadra”.

Su Dybala: “Non ero sorpreso, lo avevo capito ieri. Ma chiunque scenda in campo è all’altezza della situazione, siamo importanti tutti, dal primo all’ultimo. La stagione è lunga e ci sarà spazio per tutti, questo gruppo diventerà ancora più forte”.

Sulla gara: “Era importante vincere per riprendere la vetta, ma siamo ancora a ottobre. Ci aspetta un mini ciclo importante in cui non potremo fare passi falsi, ora andiamo a giocare le gare con la Nazionale sperando di raggiungere i nostri obiettivi anche lì”.