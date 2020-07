Juventus, Bonucci: "Vittoria unica e irripetibile: abbiamo fatto la storia del calcio mondiale"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria che ha consegnato nelle mani della Vecchia Signora il nono titolo consecutivo in Serie A: "Le difficoltà le incontri quando inizi una nuova strada. Non sai quali sono gli ostacoli davanti. Abbiamo incontrato concorrenti agguerriti che ci hanno dato del filo da torcere anche per nostri piccoli demeriti, abbiamo tenuto aperto il campionato così a lungo. La Lazio, l'Inter e l'Atalanta ci hanno spinto ad andare a raschiare tutto, quei valori che hanno i giocatori di questa rosa. La Juventus con la scelta di Sarri ha voluto mettere a disposizione una nuova filosofia e noi abbiamo cercato di mettere in pratica le sue idee con la nostra voglia di arrivare alla vittoria. Nove scudetti di fila sono qualcosa di unico e irripetibile, abbiamo fatto la storia di questa società e del calcio mondiale".