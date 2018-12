Juventus, Bosco: “Mercato, si parte! Nomi e situazioni”

Fonte: Tutto Juve.com

A giorni riapre il calciomercato. La Juventus sta recuperando gli infortunati . Ma se per Cancelo si ipotizza la metà di febbraio, per Cuadrado ci vorranno circa tre mesi .

Proprio per questo non dovrebbe essere messo in lista di partenza, Spinazzola.

Potrebbe andare Kean che Raiola avrebbe offerto all'Ajax come parziale contropartita per De Ligt a giugno . Il mio auspicio - se questa sarà la trattativa – è che la Juventus trovi un modo per non perdere totalmente il controllo sul giovane attaccante .

Radiomercato recita che a giugno a parametro zero arriverà Ramsey, con un contratto da 8 milioni annui più bonus. Ho conferme in questo senso: quasi fatta. Ramsey aggiungerà qualità alla rosa di Allegri. Che resterà alla Juventus, nonostante le voci che settimanalmente lo collocano altrove. Juve vicina a a Todibò e a Trincao. Superati pare, Napoli sul primo e Inter sul secondo. Dovesse arrivare il difensore francese (in Spagna danno l'acquisto per fatto, il problema è che a scriverlo è “Don Balon“, non precisamente il medium più attendibile) potrebbe partire Benatia già a gennaio. Non ho notizie su James: tendo ad escludere interessi alla Juve. Per quanto riguarda Isco, verosimilmente l'operazione avrebbe un senso solo se Dybala fosse in uscita. Per ora (ottima gara la sua anche contro la Sampdoria ) non lo è.

Pogba difficilmente tornerà a Torino. L'uscita claudicante di Mourinho da Manchester ha cambiato radicalmente le carte in gioco. Qualcuno ipotizza Milinkovic Savic. Io ne dubito.

Esprimo un secondo auspicio: Fabio Paratici acceleri - se potrà – (Brescia potrebbe salire in serie A) per Tonali. A gennaio. Con una operazione alla Caldara. Prima che il prezzo vada alle stelle. Non so cosa ne pensi lui. Io, più lo vedo giocare e più mi pare “pronto“.