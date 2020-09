Juventus, braccio di ferro con Khedira: il tedesco vuole restare in bianconero

Braccio di ferro fra la Juventus e Sami Khedira. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il club bianconero preme per la rescissione del contratto, il tedesco invece non ne vuole sapere e vuole andare avanti fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per giugno 2021. La società si aspetta collaborazione onde evitare di dover usare le “maniere forti” adottate per Mario Mandzukic, finito fuori rosa fino a quando non ha accettato un’offerta dal Qatar. Il futuro di Khedira potrebbe essere negli Stati Uniti, dove il tedesco ritroverebbe Matuidi, che di recente ha firmato con l'Inter Miami di David Beckham.