Juventus, braccio di ferro continuo con Khedira: il giocatore non ha intenzione di rescindere

Continua il braccio di ferro tra la Juventus e Sami Khedira, con il giocatore che ha da tempo deciso di non seguire le orme degli ex compagni Higuain e Matuidi nonostante sia stato apertamente dichiarato fuori dai progetti bianconeri. Il tedesco non vuole rescindere e attenderà fino all'ultimo un'offerta all'altezza delle proprie aspettative anche se il rischio è quello di finire fuori rosa come accadde un anno fa per Mandzukic. A riportarlo è Tuttosport.