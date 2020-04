Juventus, Braida assicura: "Arthur è perfetto. Tecnico e serio, diverso da tanti brasiliani"

“Arthur sarebbe perfetto per Sarri”. Parola di Ariedo Bradia, per quasi cinque anni ds del Barcellona, salutato a settembre. Intervistato da Tuttosport, Braida, che per anni ha ricoperto lo stesso ruolo al Milan, commenta l’interesse della Juventus nei confronti del centrocampista brasiliano (che per la verità solo ieri si è dimostrato abbastanza refrattario a questa ipotesi): “È un giocatore di grande tecnica, un gran palleggiatore che per Sarri sarebbe perfetto. È molto competitivo, serio, un po’ meno anarchico rispetto ad altri brasiliani”.