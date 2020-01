© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buffon potrebbe rinnovare con la Juventus fino al 2021. È il quadro che fa Tuttosport della situazione del portierone bianconero. Sulla questione si è esposto ieri anche l'agente del calciatore, Silvano Martina. "Con la società ci siederemo intorno a un tavolo fra fine marzo-inizio aprile per valutare gli scenari futuri. Non so cosa farà Gigi, l'anno prossimo, ma in questo momento non lo sa nemmeno lui". Buffon è il giocatore che percerpisce meno nella rosa bianconera, secondo solo al collega Pinsoglio.