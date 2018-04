Juventus, Buffon a Cadena Cope: "L'arbitro è stato un killer, un animale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato anche a Cadena Cope dopo la partita di Madrid contro il Real: "Le eliminazioni amare sono quelle che avvengono quando perdi a testa bassa, senza dignità e senza orgoglio ma la Juve stasera ha fatto qualcosa di memorabile e incredibile. Solo i giocatori della Juventus potevano fare una cosa del genere. Poi il Real ha fatto bene e ha passato il turno. Non me ne frega niente dell'espulsione che ho rimediato, andiamo avanti e pensiamo al campionato: dobbiamo essere furiosi. Non sono triste, sono contento e non sto bluffando. Sono solo un po' arrabbiato. Sono orgoglioso del calcio italiano e faccio i complimenti alla Roma che mi ha emozionato. Il rigore? Di cosa parliamo? Dico questo: ci sta che l'arbitro sbagli, non è un problema ma un professionista che arbitra una partita simile deve per prima cosa sapere cosa sia successo all'andata e poi deve avere la sensibilità. Lui è stato un killer, un animale. Ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore".