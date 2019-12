Juventus, Buffon: "CR7 e Higuain esempi per tutto il gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria di Leverkusen Gianluigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni a JTV, canale ufficiale della Juventus. Ecco uno stralcio delle sue parole ripreso da TuttoJuve.com:

Vittoria meritata, il coronamento di un bel percorso.

"Sì, una bella vittoria, perché secondo me le difficoltà erano tante prima della gara, lo sono state anche soprattutto nel primo tempo. Però siamo stati bravi, abbiamo dato una risposta bella come gruppo, come attitudine, come voglia in certi momenti anche di soffrire. Chiaramente prendo ad esempio gente come Cristiano, come Pipa, che soprattutto nel primo tempo ci sono stati dei momenti in cui c'era da difendere, da sacrificarsi e sono stati un bellissimo esempio: ci hanno trasmesso veramente tanta forza e tanto animo. Forza, animo e determinazione che purtroppo erano venuti meno in qualche partita non di cartello in precedenza. E non mi riferisco alla Lazio, perché secondo me abbiamo pagato un dazio troppo grande per come avevamo giocato e per quello che avevamo dato in campo".

Come sta crescendo questa rosa?

"Sì, sta crescendo, deve crescere e dobbiamo migliorare nell'avere in ogni momento la ferocia, la determinazione, la fame per voler vincere contro tutti. Questo alcune volte viene meno e stiamo alternando prestazioni veramente convincenti sotto tutti profili, ad altre soprattutto con squadre non blasonatissime, con supponenza e superficialità, questo ci fa pagare dei dazi troppo grandi e rischiare troppo. Sono sempre il primo a mettermi in esame , perché alcune volte anch'io devo cercare di trasmettere agli altri l'attenzione, le motivazioni giuste, per giocare certe partite, perché altrimenti è difficile. Per me era difficile già a 20 anni, figurati a 42. A quel punto, se mi voglio bene e non essere autolesionista, devo fare questo ulteriore salto di qualità mentale. Oggi sono felice perché tutta la squadra l'ha avuto e mi ha fatto piacere".